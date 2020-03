Meer aardappelen verwerkt in februari

De Nederlandse aardappelverwerkende industrie heeft in februari meer grondstof verwerkt dan in de afgelopen jaren. In januari was juist sprake van een kleinere verwerking.

Vorige maand kregen de verwerkingslijnen 331.700 ton aardappelen te verwerken. Deze hoeveelheid is 4,1% groter dan in februari vorig jaar. Maar ook in vergelijking met de jaren daarvoor werden meer aardappelen afgenomen. Alleen in februari 2017 betrok de industrie nog een fractie meer aardappelen.

Opvallende golfbeweging

De verwerkers laten dit seizoen een opvallende golfbeweging zien in hun activiteiten. In de periode van augustus 2019 tot en met oktober was sprake van een toenemende verwerking. In november en december werd het tempo teruggeschroefd, om weer gas te geven in januari en februari.

Verwachte terugval in maart

Verwacht mag worden dat de verwerking in maart weer een dalende lijn zal laten zien, omdat verwerkers nu verwerkingslijnen stil zetten in verband met het uitvallen van vraag. Dat komt onder meer doordat de horeca is stilgelegd. Met name de afzet van verse frites is daardoor sterk teruggelopen.

Opvallend groot was in februari met name de afname van binnenlandse aardappelen. In totaal 234.300 ton aardappelen kwam van eigen bodem. Gemiddeld genomen wordt per maand iets meer dan 200.000 ton Nederlandse aardappelen in eigen land verwerkt.