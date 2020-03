Mancozeb staat ter discussie in Brussel

Het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders (SCFCAH) buigt zich 23 en 24 maart over een voorstel om mancozeb te verbieden. Het comité geeft daarna advies aan de Europese Commissie over deze schimmelbestrijder.

In december 2019 nam het Europees Parlement een motie aan om de actieve stof mancozeb per 31 januari 2020 in de EU te verbieden. De Europese Commissie wil de toelating van de schimmelbestrijder met een jaar verlengen tot 2021. De Europese toelating voor mancozeb liep af in 2016. De Europese Commissie heeft de goedkeuring sindsdien telkens met een jaar verlengd, in afwachting van een definitief oordeel van de Europese Voedselautoriteit (Efsa), die de stof moet beoordelen op schadelijkheid. Ook wacht de Commissie op het advies van het SCFCAH.

Zorgen over wegvallen

Volgens voorzitter Jaap van Wenum van LTO-Akkerbouw is mancozeb een belangrijke schimmelbestrijder. “Het wordt in de uienteelt ingezet tegen valse meeldauw. Daar zijn weinig alternatieven voor. Als mancozeb wegvalt, wordt het een hele kunst om in vochtige zomers de uien vrij te houden van valse meeldauw. Wij hechten als akkerbouw aan het oordeel van de toelatingsinstanties in Europa. Maar het snelle tempo waarin gewasbeschermingsmiddelen wegvallen voor de telers baart me grote zorgen.”

Oordeel lidstaten

Ook in asperges wordt mancozeb toegepast. Mancozeb wordt ook toegevoegd aan middelen die valse meeldauw bestrijden in diverse bladgewassen.

Volgens dagblad Trouw heeft het directoraat-generaal gezondheidszorg (Sante) in Brussel een ontwerpbesluit klaar liggen om de toelating van mancozeb niet langer te verlengen. Dit document is nog niet openbaar. De lidstaten moeten eerst hun oordeel geven.