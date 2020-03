Lokale teelt bedreigt peenexport naar Afrika

De toekomst van peenexport naar Afrika is onzeker. “Van alle gespoelde exportpeen gaat 10% naar Afrika, maar de lokale Afrikaanse teelt kan een gevaar vormen”, zegt Piet van Liere, directeur van handelsbedrijf FlevoTrade uit Dronten op de goed bezochte themadag peen van de landbouwbeurs (LNCN) in Emmeloord.

“Dat zien we al bij aardappelen. Indiërs telen in Afrika hele oppervlakten aardappelen waardoor de aardappelexport vanuit Nederland terugloopt. Met peen is dat gevaar er ook.”

Nederland blijft wel gatenvuller

Overheden in Afrika beschermen eigen teelten, zoals uien, door de grenzen bepaalde periodes van het jaar dicht te gooien. En in Senegal is goede grond beschikbaar waar mogelijkheden zijn om waterbronnen te slaan. Dat kan een gevaar zijn voor de export. Ook omdat Afrikaanse telers geen transportkosten à 15 cent hoeven te betalen met daar bovenop invoerrechten van 45% op een lading peen. Maar de kennis en know-how van lokale telers loopt echter sterk achter. In Afrika kennen ze drie teelten per jaar. Deze peen is mede door kortere dagen minder sterk, waardoor Van Liere verwacht dat Nederland wel gatenvuller in de markt blijft.

Kwaliteit is belangrijk

Van Liere: “Kwaliteit is heel belangrijk, want alleen de beste peen is geschikt voor export. De peenteelt gaat in de toekomst spannend worden met het wegvallen van chemische middelen. Het bestrijden van plagen, zoals ganzen en muizen op het perceel, is belangrijk, maar ook wil je geen muizen in de bewaring hebben. In Nederland staat ruim 9.000 hectare peen, waarvan zeker 6.800 hectare winterpeen. Het type, Nantes (B-peen), is geschikt voor export. Een groot gedeelte hiervan wordt ongewassen in Duitsland en België afgezet. Voor B-peen is Afrika een belangrijke afnemer.”

‘Te hoge temperatuur is gevaarlijk’

Het gevaar van afzet in reefer-containers is dat alleen de beste peen geschikt is. Het beste is om niet te lang van tevoren te spoelen en de peen voor transport terug te koelen naar 2 graden. De peen wordt veelal verpakt in plastic zakken van 10 kilo. Zodoende zit in de containers veel water en plastic. Een te hoge temperatuur is dan gevaarlijk. De peen is vanuit Nederland gemiddeld 16 dagen onderweg naar Afrika, maar zit van begin tot eindpunt vaak drie weken in een container. “Heb je het spul niet goed voor elkaar qua koeling, dan komt er blubber aan”, legt Van Liere uit.