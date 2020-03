LTO wil snelle oplossing onverkoopbare aardappelen

Akkerbouwers met fritesaardappelen in de schuur hebben dringend een oplossing nodig.

Ze maken extra bewaarkosten. En het is onzeker hoeveel pootaardappelen ze nodig hebben voor de teelt van dit jaar, zegt voorzitter Hendrik Jan ten Cate van de LTO-werkgroep Consumptieaardappelen en Uien. “Verwerkers hebben al aan telers gevraagd dit jaar minder aardappelen te poten. Want de verwerkers willen zo lang mogelijk aardappelen van oogst 2019 gebruiken. Telers moeten niet met overbodig pootgoed blijven zitten.”

1 miljoen ton onverkoopbare fritesaardappelen

Ook moet snel duidelijk worden waar de overbodige fritesaardappelen naartoe moeten. Ten Cate: “Anders maken telers onnodig bewaarkosten. Maar het is lastig een bestemming te vinden voor 1 miljoen ton onverkoopbare fritesaardappelen. Het is een gezamenlijk belang van de hele aardappelketen daar een oplossing voor te vinden, zodat de pijn over de keten wordt verdeeld. Maar wij gaan er wel vanuit dat de verwerkers hun contractuele verplichtingen jegens de telers nakomen.”

‘Berg aardappelen bron van ziekten’

Ook de Nederlandse Akkerbouw Vakbond benadrukt de noodzaak van een snelle oplossing, zegt bestuurder Keimpe van der Heide. “We moeten voorkomen dat aardappelen ergens achter op het erf worden gedumpt omdat de teler er geen kant mee op kan. Dat is fytosanitair onwenselijk, omdat zo’n berg aardappelen een bron van ziekten kan zijn. De aardappelen kunnen ook niet terug naar het land want dat leidt tot aardappelopslag.”