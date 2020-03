HZPC wil eigendom verschuiven naar pootgoedtelers

HZPC gaat vanaf november 2020 zelf certificaten van aandelen kopen op de interne beursdag. Die worden vanaf juni 2021 gratis weggeven aan pootgoedtelers.

Het aardappelhandelshuis trekt daar ieder jaar € 1,5 miljoen voor uit. Het aardappelhandelshuis wil hiermee bereiken dat certificaten meer in handen komen van actieve pootgoedtelers en minder bij oud-telers.

Actieve pootgoedtelers

HZPC is een vereniging die 783.725 certificaten van aandelen heeft uitgegeven. Sinds mei 2000 worden deze 2 keer per jaar verhandeld op een interne beursdag. De certificaten zijn van telers, personeelsleden, oud-telers en oud-medewerkers. Een certificaat geeft geen stemrecht, maar de certificaathouders kiezen wel het bestuur van de vereniging. Het bestuur moet bestaan uit actieve pootgoedtelers. Aardappelhandelsbedrijf HZPC is in 1999 ontstaan uit een fusie van het particuliere pootaardappelbedrijf Hettema en de Friese coöperatie ZPC (Zaai- en Pootgoed Coöperatie).

Door certificaten op te kopen en die weg te geven aan pootgoedtelers, verschuiven we het eigendom meer richting de actieve pootgoedtelers

Eigendom verschuift

De vereniging HZPC ziet dat het eigendom van de certificaten steeds meer verschuift naar oudere pootgoedtelers, zegt directeur Gerard Backx. “Telers die stoppen of hun bedrijf overdragen, behouden vaak hun certificaten. Ongeveer de helft van de certificaten is van (oud)-telers ouder dan 65 jaar. Van die groep teelt een groot deel geen pootaardappelen meer. Door certificaten op te kopen en die weg te geven aan pootgoedtelers, verschuiven we het eigendom meer richting de actieve pootgoedtelers.”

De koers van een HZPC-certificaat lag op de laatste beursdag in november op ruim € 145. Tegen die koers kan HZPC 10.000 certificaten aankopen. Backx: “Het is de vraag of er zo veel certificaten worden aangeboden.”