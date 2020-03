Graanhandel: kleine tarweoogst in EU

De EU (inclusief het Verenigd Koninkrijk) gaat dit jaar veel minder zachte tarwe oogsten dan vorig jaar.

Coceral schat de oogst nu op 136,5 miljoen ton. Dat is volgens de Europese organisatie van graanhandelaren 9,2 miljoen ton minder dan in 2019 van de akkers is gehaald.

Positief over Franse oogst

Coceral is positief over de tarweoogst in Frankrijk maar voorziet dat de Britse akkerbouwers veel minder gaan oogsten. Voor de Fransen gaat Coceral nu uit van een oogst van 39,6 miljoen ton zachte tarwe. Als dat gaat lukken, het groeiseizoen moet immers nog beginnen, dan wordt het de één na grootste Franse tarweoogst ooit. Frankrijk is de grootste tarweproducent in de EU.

Duitsland kan een tarweoogst verwachten van 22,3 miljoen ton tarwe tegen 23 miljoen ton vorig jaar. Voor het Verenigd Koninkrijk verwacht de graanhandel een zeer matige oogst. De Britse tarweoogst schat Coceral op 10,9 miljoen ton. Dat is ruim 5 miljoen ton minder dan vorig jaar van de akkers is gehaald. Voor Nederland komt de prognose op 1,1 miljoen ton tarwe, tegen 1,2 miljoen ton in 2019.

Inzaai zomertarwe loopt traag

Alle landen hebben veel last van regen. Daardoor is minder wintertarwe gezaaid. En de inzaai van zomertarwe loopt traag. Daar hebben vooral de Britse akkerbouwers last van, stelt Coceral. In het VK krimpt het tarwe-areaal met 300.000 hectare naar 1,5 miljoen hectare.

Het Verenigd Koninkrijk is op 31 januari formeel uit de EU gestapt, maar de onderhandelingen over de voorwaarden zijn nog bezig. Daarom nemen analisten het land nog op in de prognoses als zijnde lid van de EU.