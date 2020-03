Genoeg bestrijdingsmiddelen ondanks corona

Er zijn genoeg gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar voor de zomer. Als de coronacrisis te lang duurt, dan kunnen tekorten ontstaan in de tweede helft van het jaar.

In Polen en Frankrijk worden gewasbeschermingsmiddelen gehamsterd. Dat blijkt uit een enquête van de Duitse nieuwssite AgrarZeitung onder producenten van gewasbeschermingsmiddelen.

Volgens de fabrikanten waren de grondstoffen voor de bestrijdingsmiddelen al in huis voor de crisis uitbrak. De meeste middelen zijn al geproduceerd, meldt BASF. Alleen Adama heeft een klein tekort aan diverse actieve stoffen. Dat komt doordat de productie is gedaald door een tekort aan medewerkers in de fabrieken.

Verkoopstijging in Polen

Volgens Bayer worden gewasbeschermingsmiddelen in Duitsland niet gehamsterd. Dit wordt bevestigd door Nufarm en Belchim. BASF constateert echter wel sterk gestegen verkopen in Polen en Frankrijk, die het bedrijf toeschrijft aan de corona-epidemie.

Als de crisis in de zomer verdwijnt, vrezen Nufarm en Belchim knelpunten met betrekking tot de herfstverkopen. BASF en Syngenta verwachten ook effecten in de tweede helft van het jaar, omdat dan weer grondstoffen uit het buitenland nodig zijn voor de productie. Daarom volgen de fabrikanten het verloop van de corona-epidemie nauwlettend.

Boeren hebben tot nu toe echter weinig gewasbeschermingsmiddelen gekocht, volgens de fabrikanten. Dat komt door het late voorjaar.