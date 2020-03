Gemiddelde zaaidatum suikerbieten valt flink later

Het bietenseizoen is door de natte omstandigheden flink vertraagd.

Suiker Unie verwacht dat de gemiddelde zaaidatum voor de bieten dit jaar aanzienlijk later uitkomt dan het meerjarig gemiddelde. Het seizoen is door de natte omstandigheden flink vertraagd.

Eerste bieten gezaaid

De eerste bieten zijn in het zuidoosten van het land gezaaid, meldt de bietenverwerker. Naar verwachting wordt deze week op de hogere lichte gronden meer hectares van bietenzaad voorzien. Voor veel gebieden is het echter nog veel te nat. De bodemstructuur is gemiddeld matig.

Bodemstructuur verre van optimaal

Normaal gesproken is rond deze tijd veel organische mest op zijn plaats gebracht en Betacal uitgereden, maar dit seizoen moet er nog heel veel gebeuren. Ook het andere veldwerk heeft een enorme achterstand. Met de slechte oogstomstandigheden in 2019 en een winter zonder vorst is de bodemstructuur verre van optimaal, ziet de agrarische dienst van Suiker Unie.

De laatste Unitip-bijeenkomsten zijn afgelast. Ondanks de aangepaste werkwijzen in verband met de coronaproblematiek is de zaaddistributie in de afgelopen week afgerond. Dat betekent dat alle telers nu bietenzaad hebben.

Suiker Unie verwacht 83.500 hectare suikerbieten

Op basis van de areaalopgave verwacht Suiker Unie dit jaar 83.500 hectare suikerbieten. Dat komt weer in de buurt van 2017 en ‘18, toen ruim 85.000 hectare bieten werd geteeld. Vorig jaar was dat net onder de 80.000 hectare.