Flevolandse telers zaaien FlevoVeldboon

Deze week zijn in Flevoland de eerste bonen voor het project FlevoVeldboon gezaaid.

FlevoVeldboon is een project van de provincie Flevoland waarin telers, lokale ondernemers, verwerkers en marktpartijen de kansen verkennen voor de teelt van veldbonen op Flevolandse bodem. Het initiatief heeft als doel een bijdrage te leveren aan de nationale eiwittransitie: een streven naar meer productie en consumptie van plantaardig eiwit in plaats van dierlijk eiwit. De bedoeling is om de veldbonen in Nederland te verwerken tot grondstoffen voor de vleesvervangende industrie, om zo een korte keten te stimuleren. Voor de telers biedt het verbouwen van de veldbonen voor de consumentenmarkt het meeste perspectief.

De eerste veldbonen voor het project FlevoVeldboon zijn gezaaid. - Foto: Fotostudio Wierd

25 hectare veldbonen

Vier telers, zowel gangbaar als biologisch, telen dit jaar samen 25 hectare veldbonen. Er is gekozen voor veldbonen omdat ze eiwitrijk zijn en zowel in een zomer- als winterteelt geteeld kunnen worden. Bovendien verrijken veldbonen de bodem en halen ze zelf stikstof uit de lucht, daarbij passen ze volgens de initiatiefnemers goed bij de kleigrond en klimaatomstandigheden in Flevoland. De bonen die nu de grond in gaan, kunnen al in juli en augustus worden geoogst.