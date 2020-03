Countus: coronaschade minder groot dan NAV schetst

De coronaschade in de akkerbouw loopt niet zo hoog op als de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) deze week schetst. Dat denkt Erik Arts van Countus. “Bij enkele telers zal de schade in de tonnen lopen, omdat ze veel vrije aardappelen telen. Bij het merendeel ligt de schade lager dan de getallen die uit deze peiling rollen, lijkt mij.”

Uit de NAV-ledenpeiling bleek 14% van de akkerbouwbedrijven meer dan € 100.000 schade te verwachten. Bijna een vijfde denkt dat de schade tussen de € 50.000 en € 100.000 komt en de helft schat tot € 50.000 schade. De rest, ook bijna een vijfde verwacht geen schade te ondervinden.

‘Uientelers halen kostprijs er wel uit’

Het bevreemdt Arts dat 35% van de ondervraagden problemen met de uien verwacht. “De prijs zakt niet in elkaar en voor de huidige prijzen kun je namelijk prima uien telen. Gemiddeld halen uientelers de kostprijs er echt wel uit”, legt hij uit. “Op de winterpeenmarkt speelden al langer problemen en lijkt het hamstergedrag door het coronavirus juist een positieve invloed te hebben op de prijsvorming. Kortom: voor ui en peen valt de problematiek mee. In de fritesaardappelen is het een ander verhaal.”

Het effect verschilt per bedrijf en dat verschil zit ’m in de afzetvorm. “Veel telers hebben contracten en daarop moet het coronavirus geen invloed hebben. De fabriek moet ze afnemen en betalen. Of er addertjes onder het gras zitten, weet ik niet. Dat ligt aan de kleine lettertjes in de contracten. Maar op zich moet het geen probleem zijn.”

Poolafspraken

Anders is het voor poolafspraken. “Daar hebben we wel degelijk een probleem. Die prijzen kunnen weleens in de buurt van een dubbeltje komen en daarvoor kun je geen aardappelen telen. 5 tot 10% van de aardappelen wordt vrij geteeld. Daar komt de meeste schade, maar het lijkt me sterk dat we dan in de buurt komen van wat de NAV schetst; 14% boven de € 100.000 schade. Want telers hebben de afzetvormen meestal verdeeld en zodoende een deel vrij en niet alles. Grote telers leggen veel aardappelen vast in een contract.”

Onbekend wat sector te wachten staat

Arts benadrukt dat nog niet bekend is wat de sector te wachten staat. “Dit heeft gevolgen voor de aardappelmarkt van volgend jaar. Er worden veel frites doorgeschoven en daar krijgen we last van. Wat doen buitenlandse markten? Die onzekerheid zie je terug in het feit dat er nog veel moet worden gecontracteerd. Daar komt het chloorprofamverhaal nog eens bij, wat ook veel onzekerheid geeft. Ik denk dat het aardappelareaal krimp en het uienareaal daardoor groeit. Ook zullen fritesaardappeltelers overwegen om voor de zetmeelindustrie te gaan produceren.”