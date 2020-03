Corona treft aardappelsector hard

De aardappelverwerkende sector wordt hard getroffen door de coronacrisis. De Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) schat de schade op € 160 miljoen tot € 200 miljoen. De vraag vanuit de horeca is volledig weggevallen. Daardoor is voor 1 miljoen ton fritesaardappelen geen bestemming meer.

Volgens de BO Akkerbouw ligt er nog ongeveer 1,5 miljoen ton fritesaardappelen in de bewaarschuren bij de telers. Dat is zo’n 40% van de totale oogst. De sector verwerkt jaarlijks ongeveer 4 miljoen ton aardappelen. De verwerkers verwachten dat ze een bestemming kunnen vinden voor ongeveer 500.000 ton fritesaardappelen, zegt directeur André Hoogendijk van de BO Akkerbouw. “Voor ongeveer 1 miljoen ton fritesaardappelen is geen bestemming. De aardappelprijs zat vóór de crisis op 15 tot 20 cent per kilo. Dat is een minimale schadepost voor de telers van € 150 miljoen. Er is ook vraag naar pootgoed weggevallen. Die schade schatten we op minimaal € 10 miljoen. De minimale schade is € 160 miljoen voor de telers. Dat kan oplopen naar € 200 miljoen door extra kosten van bewaring en afvoer.”

Financiële tegemoetkoming

De BO Akkerbouw heeft crisisberaad met het ministerie van Landbouw (LNV). Hoogendijk: “Ongeveer 80% van de afzet van de aardappelverwerkende industrie gaat naar de horeca. Afhankelijk van het type aardappelproduct is inmiddels 60% tot 90% van de vraag weggevallen. We vragen aan het ministerie een financiële tegemoetkoming voor de aardappeltelers die nog fritesaardappelen in de schuur hebben liggen. En we willen graag dat die aardappelen zo snel mogelijk uit de markt worden genomen. Hoe langer de teler ze moet bewaren, des te meer kosten hij maakt. Ook daar zoeken we hulp voor bij de overheid. Is het bijvoorbeeld mogelijk daar een bestemming voor te vinden buiten de EU? Kan een deel naar de voedselbanken? Kan een deel naar de vlokken- of zetmeelproducenten? Wij hebben al contacten gelegd met vergisters. Veel fritesaardappelen zijn door hun raseigenschappen niet geschikt voor de verse markt. Die overgebleven bewaaraardappelen moeten niet boven de markt blijven zweven. Want de vraag naar frites gaat niet ineens omhoog na de crisis. Mensen gaan geen dubbele porties frites bestellen.”

De aardappelsector is net als de sierteelt extreem hard getroffen door de coronacrisis

De BO gaat alleen steun vragen voor de telers, zegt Hoogendijk. “Want die kunnen geen kant op met hun aardappelen. Maar 2020 wordt ook voor de verwerkers een slecht jaar. Er zijn al productielijnen stilgelegd. De opslag van diepvriesfrites kost geld. En de verkoopprijzen van frites staan lange tijd onder druk door de opgebouwde voorraden. Maar de grootste pijn wordt geleden door de telers die nog aardappelen in de schuur hebben.”

De aardappelverwerkers zijn geconfronteerd met een heel groot problmeen door het wegvallen van de vraag. - Foto: Jan Willem Schouten

Vrieshuizen raken vol

De aardappelverwerkers gaan zich maximaal inspannen om zo veel mogelijk aardappelen te verwerken, zegt secretaris Hylke Brunt van de VAVI, de vereniging van aardappelverwerkers. “Maar dat wordt onmogelijk als straks alle vrieshuizen vol zitten. Sommige vrieshuizen zitten al vol. Daar zit niet veel rek meer. Ook gaan de verwerkers zich maximaal inspannen om de aardappelen een andere bestemming te geven.”

Een deel van de bewaaraardappelen is gecontracteerd door de verwerkers. Brunt wil nu niet ingaan op de vraag of door de coronacrisis sprake is van overmacht. “De verwerkers zijn geconfronteerd met een heel groot probleem. De aardappelsector is net als de sierteelt extreem hard getroffen door de coronacrisis. De hele aardappelketen ondervindt hier de pijn van. Daarom is er crisisberaad over deze situatie. We blijven nu even weg bij de vraag over contracten en overmachtsituatie. De hele keten is gebaat bij een oplossing.”

Termijnmarkt daalt

Ook BO-directeur Hoogendijk vindt het nu niet het juiste moment voor juridische vragen. “We willen geen onderlinge strijd in de aardappelketen. We moeten dit samen oplossen.”

Voedselproducent Avebe heeft vorige week al laten weten geen behoefte te hebben aan extra aardappelen van de leden, die soms naast zetmeel- ook fritesaardappelen telen. Omdat de marktwerking is weggevallen, worden ook geen noteringen voor fritesaardappelen meer gepubliceerd in Nederland, Frankrijk en België. Op de aardappeltermijnmarkt in Leipzig zakte de notering van het april 2020 contract maandag 23 maart tijdens de handelsdag onder de € 5. Eind februari werd nog rond de € 15 betaald voor het contract.