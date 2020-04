Campagne om consumptie aardappelen te bevorderen

De maand april wordt omgedoopt tot aardappelmaand. De Brancheorganisatie Akkerbouw (BO) en ontwerpbureau Doordacht bedachten de campagne Benefriet om de consumptie van aardappelen te bevorderen.

Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep en het einde is voorlopig nog niet in zicht, motiveren de beide organisaties. Door de fors gekrompen aardappelconsumptie verwachten aardappeltelers nu een overschot van 1 miljoen ton fritesaardappelen. “Dit is niet alleen zonde, maar heeft ook gevolgen voor de gehele voedselketen. Alle bedrijven die afhankelijk zijn van de aardappelconsumptie raken in de knel”, schrijven de initiatiefnemers voor Benefriet.

Vaker friet eten

Zij roepen alle Nederlanders op om een frietje te eten en te trakteren tijdens deze actie. “Om grootschalige voedselverspilling tegen te gaan, is het nodig om juist nu iets vaker friet en andere aardappelgerechten te eten en zo het aardappeloverschot te helpen reduceren.”

Elke woensdag trakteren

Bedrijven in de aardappelsector trakteren in elke woensdag in april op Benefrietdag friet aan de mensen met cruciale beroepen, die ervoor zorgen dat ons land blijft functioneren in deze crisistijd. Wie meedoet aan de Benefrietactie kan dit moment delen op sociale media via #Benefrietjes. Voor de veiligheid geldt hierbij de slogan: ‘Houd afstand aardappeleter, minimaal anderhalve meter’.

‘Alle beetjes helpen’

“We verwachten niet dat mensen de hele berg aardappelen opeten die we over hebben, maar alle beetjes helpen”, voegt André Hoogendijk, directeur van de BO, toe. “Pasta en rijst worden volop gehamsterd. We zien graag dat mensen ook meer aardappelproducten eten.”