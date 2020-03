CZAV zet bankerfields in tegen trips in uien

Coöperatie CZAV test samen met de bedrijven IPM Impact en Corteva bankerfields in zaaiuien.

Bankerfields zijn bloemenstroken binnen een perceel en gezaaid in de spuitsporen. Als bankerplant wordt facelia gebruikt, deze trekt natuurlijke vijanden aan die onder andere trips in uien beheersen.

Gaasvlieg en zweefvlieg

Door de bloemenstroken binnen het perceel te leggen, worden de natuurlijke vijanden in het perceel gelokt. Met name de gaasvlieg en de zweefvlieg worden regelmatig in deze bankerfields waargenomen.

In 2019, het eerste jaar van onderzoek, bleek dat de natuurlijke vijanden wel werden aangetrokken, maar zich nog niet voldoende verplaatsten in het gewas. Dit seizoen worden ook praktijkpercelen bij meerdere telers in het onderzoek meegenomen.

Bloeibogen

Om gedurende het hele seizoen bloeiende planten te hebben, en om de natuurlijke vijanden te dwingen zich te verplaatsen, worden nu zogenoemde bloeibogen gemaakt opdat ze ook altijd nectar kunnen vinden. Door op verschillende momenten te zaaien, bloeien de planten niet allemaal tegelijk. De eerste facelia moet zeker twee weken voor de uien gezaaid worden zodat er op tijd natuurlijke vijanden aanwezig zijn.