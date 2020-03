Blue13-phytophthorakloon niet meer de grootste

Phytophthorakloon Blue13 is niet langer de frequentst voorkomende phytophthorakloon in de Europese phytophthorapopulatie.

Dat blijkt uit de jaarlijkse phytophthoramonitoring door het Europese phytophtoranetwerk Euroblight. Het netwerk verzamelende in 2019 in 27 landen ruim 1.900 phytophtoramonsters.

Blue13 was sinds 2013 dé dominante kloon binnen de phytophthorapopulatie. De kloon van de aardappelziekte was vrij agressief en ongevoelig voor de actieve stof metalaxyl-M, het ingrediënt van onder meer Fubol Gold en Ridomil.

Het aandeel Blue13 bedroeg in 2019 9,3%. Hoewel het aandeel Blue13 in Europa krimpt, groeit de kloon buiten Europa nog wel steeds verder in omvang.

Zetmeelaardappelen

De nieuwe klonen EU_36, EU_37 en EU_41, verdringen in sneltreintempo de gevestigde klonen Blue13 (EU_13), Pink6 (EU_6) en EU_1. Het aandeel van de nieuwe drie klonen gezamenlijk steeg van 10% in 2016 naar 40% in 2019.

Vooral de kloon EU-36 is een agressieve. Deze dook voor het eerst op in 2014 in zetmeelaardappelen in Nederland en Duitsland. De kloon heeft zich sindsdien flink verspreid. Inmiddels wordt de kloon in 15 landen gevonden, en bedraagt het aandeel in de populatie 26%.

EU-41 werd in 2013 aangetroffen in Denemarken, en wordt de Skandinavische kloon genoemd, omdat het alleen in de Noord-Europese landen wordt gevonden, en in Polen. Het aandeel steeg in 2019 naar 5,7% in de EU-populatie, maar binnen Denemarken is de kloon met een aandeel van 35% veruit dominant. De kloon is nog niet richting Zuiden afgedaald.

Fluazinam

Opvallend is dat de kloon EU_37 over zijn piek heen lijkt te zijn. Het aandeel bedroeg 14,4% in 2018, en zakte naar 8,4% in 2019. EU_37 dook in 2012 op de Noordoostpolder.

In 2017 ontdekte Wageningen Universiteit dat de kloon ongevoelig was voor fluazinam, in onder andere Shirlan, Banjo Forte, Vendetta en Kunshi . Euroblight vermoedt dat de kloon qua omvang kromp, omdat telers naar middelen met andere actieve stoffen grepen.

Euroblight heeft vermoedens

Euroblight vermoedt dat ondanks deze kennis telers in België en Frankrijk wel stug bleven doorspuiten met fluazinam bevattende middelen, omdat EU_37 in België en Frankrijk qua omvang gelijk bleef op 25%, terwijl de kloon in Nederland en Engeland wegzakte tot onder de 10%.

Het aandeel van de drie gevestigde klonen gezamenlijk kromp van 60% naar 30%. Pink 6 blijft desondanks de dominante phytophthorakloon in het Verenigd Koninkrijk, met een aandeel van 20,4%. Het aandeel EU_1 kromp verder, van 1,6% naar 0,4%, en is zodoende vrijwel verdwenen. Jaren geleden kwam EU_1 nog redelijk veel voor in Spanje en Portugal.

Solitaire stammen: 26%

26,2% van de phytophthorapopulatie zijn geen klonen, maar solitaire stammen die zich middels oösporen geslachtelijk kunnen voortplanten. Dat aandeel blijft over de afgelopen jaren opvallend constant.

2019 was vanwege de droogte in grote delen van Europa geen echt phytophthorajaar. In bepaalde regio’s, zoals in Denemarken en Noord-Engeland was het echter wel vochtig, en gedijde phytophthora er uitstekend.