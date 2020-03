Bietenprijs oogst 2017 in EU op € 25,70

De bieten van oogst 2017 brachten in de EU gemiddeld € 25,70 per ton op. De basis is een suikergehalte van 16%. Dat heeft de Europese Commissie berekend, ruim twee jaar nadat de oogst is afgerond.

De prijs is berekend op basis van de aanvoer van alle bieten, inclusief surplusbieten. De commissie heeft ook bietenprijzen berekend per regio. De EU is verdeeld in drie regio’s. Nederland ligt in regio twee met de andere grote suikerproducerende landen van West-Europa. Daar bedroeg de bietenprijs gemiddeld € 25,40.

Bietenprijs van Cosun

De Nederlandse bietentelerscoöperatie Cosun betaalde voor oogst 2017 een bietenprijs van € 45,62 op basis van 16,63% suiker. Dat is € 43,89 op basis van 16% suiker. Cosun betaalde 73% meer voor oogst 2017 dan de gemiddelde bietenprijs van alle grote suikerproducerende landen.

In regio drie (de suikerimporterende lidstaten in Zuid- en Oost-Europa) waren de bieten het duurst met een gemiddelde prijs van € 31,70. In regio één (Midden- en Noord-Europa) betaalden de suikerproducenten gemiddeld € 25,10 per ton bieten van oogst 2017.

Afschafffing suikermarktordening

De commissie schafte op 30 september 2017 de suikermarktordening af. Toen verdwenen ook de suikerquotering en de minimum bietenprijs van € 26,29 op basis van 16% suiker. Het besluit om de marktordening af te schaffen is in 2013 genomen. De commissie beloofde toen om de suikermarkt transparanter te maken. Er is een site ingericht met informatie over productie, verbruik, prijzen en handel. Omdat de bietentelers zwak staan ten opzichte van de suikerproducenten, beloofde de commissie ook bietenprijzen te publiceren. Om redenen van vertrouwelijkheid wil de commissie niet de bietenprijzen van afzonderlijke lidstaten publiceren. Veel lidstaten hebben maar één of een paar suikerproducenten.