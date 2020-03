Aviko wil alle contracten van oogst 2019 verwerken

Aviko wil aan haar contractverplichtingen voor oogstjaar 2019 met haar telers voldoen.

Dat zegt Dick Zelhorst, directeur van Aviko Potato. Makkelijk is het niet. Iedereen zit in hetzelfde schuitje en een bestemming voor het overschot aan aardappelen is niet zomaar gevonden. Ook Aviko schakelt lijnen af omdat de afzet tegen valt.

Verse fritesproductie is grotendeels afgeschakeld

Zelhorst: “Onze verse fritesproductie is wel vrijwel volledig stilgevallen. Vers product kunnen we namelijk niet lang opslaan. Bij het wegvallen van de vraag moet de productie ook vrijwel direct stilgezet worden. De verse fritesproductie, voor een belangrijk deel Agria, is grotendeels afgeschakeld vanwege de sluiting van vrijwel alle horeca (foodservice). Wellicht ontstaan er aan het einde van het oogstjaar nog wel mogelijkheden om verse aardappelen in de consumptiemarkt af te zetten, maar daar valt vandaag nog niets over te voorspellen.”