Aviko rondt contractering fritesaardappelen af

Aviko is weer begonnen met de afronding van de contractering oogstjaar 2020 nadat dit een tijdje stil heeft gelegen in verband met corona. Het aardappelbedrijf wil alle trouwe telers de mogelijkheid bieden om een contract te tekenen.

“We waren tijdens het begin van de corona-uitbraak nog niet helemaal klaar en hadden de afronding van de contractering tijdelijk ‘on hold’ gezet,” zegt Dick Zelhorst, directeur van Aviko Potato. “Om al onze trouwe telers die nog niet waren bezocht toch de mogelijkheid te geven alsnog een contract af te sluiten, zijn we vorige week maandag weer begonnen met de afronding. Onze telers waar we al jarenlang een relatie mee hebben krijgen dus dezelfde mogelijkheden om een contract met ons af te sluiten.”

Aviko heeft bewust gekozen voor een gelijk speelveld voor alle Aviko-telerrs, ondanks de risico’s en alle (toenemende) onzekerheden aan afzetzijde, zegt Zelhorst. “Wij contracteren de volumes aardappelen voor komend oogstjaar die we nodig denken te hebben. Vanwege de enorme fritesvoorraad die vrijwel zeker zal ontstaan, de verlenging van het verwerkingsseizoen en de grote onzekerheid over de afzet van frites, lijkt het onwaarschijnlijk dat we daarnaast nog extra volumes aardappelen uit de dagmarkt nodig hebben”, legt Zelhorst uit.

Dat geldt volgens Aviko naar verwachting voor alle EU-verwerkers. “Vanzelfsprekend wordt de omvang van de oogst vooral bepaald door de groeiomstandigheden, maar de kans op een kostendekkende dagprijs lijken op dit moment klein. Het planten van extra areaal zou ik vanuit het huidige markt perspectief dan ook afraden.”