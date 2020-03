Avebe accepteert geen extra aardappelen

Avebe verwerkt alleen door leden opgegeven hoeveelheden aardappelen tot zetmeel.

Avebe gaat geen extra aardappelen verwerken tot zetmeel. Alleen de hoeveelheden die Avebe-telers bij hun najaarsinventarisatie hebben opgegeven, worden verwerkt tot zetmeel. Dat heeft Avebe gemeld aan haar leden.

Verzoeken om extra aardappelen te mogen leveren

Vanwege de penibele situatie op de fritesaardappelmarkt, komen bij Avebe verzoeken binnen extra aardappelen te mogen leveren. Vanwege de huidige situatie rond het coronavirus houdt Avebe zich aan de eerder opgegeven leverhoeveelheid.

De aanvoer van aardappelen en de productie draaien op dit moment goed en volgens planning. De campagne in Gasselternijveen is gepland tot eind april, de andere aardappelmeelfabrieken van Avebe zijn al gestopt. De geplande en opgegeven aardappelen bij de najaarsinventarisatie kunnen worden verwerkt. De derivatenfabrieken in Ter Apelkanaal, Foxhol, Zweden en in KPW produceren zoals gebruikelijk.

Verschuiving van vers naar houdbaar

In de markt ziet Avebe een verschuiving van verse naar houdbare producten zoals diepvriespizza’s, noedels en snacks. Producten waarin vaak ingrediënten van Avebe verwerkt worden. “De orderportefeuille is daardoor goed gevuld. De prijzen liggen op een goed niveau.

De grootste uitdaging is om het transport van onze producten naar de klanten voor elkaar te krijgen”, zegt Avebe.

Er is een gebrek aan containers, vooral naar Azië, en steeds meer landen sluiten grenzen alhoewel voedingsmiddelen (ingrediënten) doorgelaten worden.

Avebe geeft aan dat er vast nog wel onaangename verrassingen komen, maar wil samen met de telers en het personeel er de komende tijd het beste van maken. De resultaten van Avebe tot en met februari waren goed.