Afzetcoöperatie De Proefschuur stopt

Coöperatie De Proefschuur is per 6 maart gestopt. De coöperatie kan het lokaal vermarkten van producten uit de regio niet rendabel maken.

Ook voor de toekomst is geen rendabele bedrijfsvoering mogelijk. Voorzitter Arnout den Ouden van De Proefschuur wil nog geen toelichting geven op het besluit. “We willen eerst onze afnemers inlichten. En we willen eerst de zaken afwikkelen.”

De coöperatie is in 2017 opgericht door glastuinder Jan Varekamp en drie akkerbouwers: Arnout den Ouden, Leen van Marion en Anneke Lugtenburg. Zij vormen het bestuur. De Proefschuur is gevestigd op het Zuid-Hollandse gebiedsdeel Voorne-Putten.

Verse seizoensproducten

Op de website meldt het bestuur dat De Proefschuur lokale verse seizoensproducten levert met een duidelijke herkomst aan winkels vlak in de buurt. Het wordt door velen als sympathiek en onderscheidend ervaren, schrijft het bestuur. “We hebben een goede en serieuze poging gedaan. Na 2,5 jaar moeten we als boeren en tuinders concluderen dat er geen of nauwelijks perspectief is op een rendabel concept.”

52 leden

De coöperatie telt 52 leden. In eerste instantie beleverde De Proefschuur supermarkten met producten die zijn geteeld op Voorne-Putten. Later werden daar producten aan toegevoegd van Goeree-Overflakkee en de Hoekse Waard. Daardoor kon De Proefschuur het aanbod aan producten stabieler houden. Inmiddels werden 7 supermarkten beleverd.

De initiatiefnemers wilden hun producten uit de anonimiteit halen, zei het bestuur eind 2017 in een artikel in Boerderij. “Wij willen met De Proefschuur aansluiting zoeken bij de lokale markt. Boeren krijgen vaak lage prijzen voor hun producten. Het verschil met de prijzen in de winkels is groot. Er wordt blijkbaar verderop in de keten meer verdiend. Daarom willen wij de afzet zelf regelen. Lokale afzet biedt kansen.”