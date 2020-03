ABN Amro: door milde winter meer tarwe

Door de milde winter heeft de wereld volgend seizoen 2020/2021 veel tarwe beschikbaar.

ABN Amro verwacht in Europa weliswaar een krimp van het areaal. Maar India en Australië gaan meer tarwe oogsten. In Rusland en de VS groeit het areaal, schrijft econoom Casper Burgering van ABN Amro in een marktbericht.

Tarweproductie groeit naar 796 miljoen ton

De International Grains Council verwacht dat de tarweproductie volgend seizoen 2% groeit naar 796 miljoen ton. “De consumptie neemt met 1% toe, met meer menselijke consumptie en minder verwerking in de veevoederindustrie”, schrijft Burgering.

Invloed weersextremen op gewasopbrengsten

De econoom houdt wel een slag om de arm. “Extreem weer kan dit beeld flink op zijn kop zetten. We zullen eraan moeten wennen. Veranderingen in temperatuur en neerslag, evenals andere weersextremen, gaan de komende jaren veel invloed hebben op de gewasopbrengsten. Het Europees Milieuagentschap (EEA) waarschuwt dat de effecten van klimaatverandering kunnen leiden tot een aanzienlijk verlies voor de Europese landbouwsector: een verlies tot 16% in het landbouwinkomen in de EU in 2050, met grote regionale verschillen.”

Diverse warmterecords gebroken

Volgens Burgering breekt deze winter diverse warmterecords. “Moskou heeft de warmste winter in bijna 200 jaar en de eerste winter met een gemiddelde temperatuur van rond de 0°C. De Copernicus Climate Change Service (C3S) van de Europese Unie meldde onlangs dat januari 2020 Europa’s warmste januari ooit was. De gemiddelde temperatuur lag zo’n 0,4°C hoger dan het vorige record van januari 2007. Ook in het vochtigheidsgehalte werden extremen bereikt in Europa. Want terwijl mediterraan Europa te kampen had met ongebruikelijk droog weer, moesten Noord- en Midden-Europa juist overvloedige regenval verwerken. De zeer natte omstandigheden in Europa kan het zaaien van zomertarwe vertragen.”