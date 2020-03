630 Cosun-telers voldoen niet aan leveringsplicht

Uiteindelijk hebben 630 suikerbietentelers afgelopen campagne niet voldaan aan hun leveringsplicht. Dat meldt suikerconcern in het Cosun-magazine. Het werkelijke aantal telers ligt wat lager dan de inschatting die Cosun half januari communiceerde.

Telers hadden tot 25 januari 2020 de tijd ontheffing op de leverplicht aan te vragen. Die datum lag eerst op 31 december 2019, maar omdat toen nog niet alle bieten waren gerooid en er nog onzekerheden over de uiteindelijke opbrengsten waren, besloot Cosun de ontheffingsdatum uit te stellen tot na afloop van de campagne. In droogtejaar 2018 gaf Suiker Unie een collectieve ontheffing, maar in 2019 moesten getroffen telers actief zelf een ontheffing aanvragen.

Verzoeken beoordelen

Suiker Unie gaat de 630 ontheffingsverzoeken binnenkort beoordelen. Gekeken wordt naar tijdige indiening, de mate van voldoende inzaai en de specifieke omstandigheden. Op telersvergaderingen afgelopen winter gaf Suiker Unie al aan net als in 2018 coulant met onderlevering om te gaan, mits de teler goede intenties had getoond.

In 2018 hadden 365 telers te weinig bieten gezaaid op basis van hun referentie. Uiteindelijk kregen zo’n 20 telers een boete voor onderlevering opgelegd. Ze hadden op basis van hun referentie te weinig bieten gezaaid en erop gegokt dat ze elders bieten konden bijkopen. En dat is niet volgens de regels.

Leveringsplicht 85%

In 2019 was de leveringsplicht 85% van de toewijzing van 95%, wat neerkomt op 80,75% per ledenleveringsbewijs (LLB). Per LLB kwam dat neer op 807,5 kilo bieten. De toewijzing voor 2019 werd eind 2018 verhoogt van 95% naar 100%, maar besloten werd de leveringsplicht op 80,75% te houden. Dit deed Suiker Unie om telers te bewegen iets meer bieten uit te zaaien, omdat ze de extra suiker goed kon gebruiken.

Oost-Nederland werd in 2019 echter wederom getroffen door extreme droogte, waardoor de suikeropbrengsten daar flink tegenvielen. Soms bleven opbrengsten steken op maar 50 ton bieten per hectare, terwijl over de gehele linie de suikergehaltes ook nog eens tegen vielen.