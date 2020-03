11,2% minder middelenverkoop in 2018

In 2018 is in Nederland 9,4 miljoen kilogram chemische gewasbeschermingsmiddelen afgezet, 11,2 procent minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de recentste verkoopcijfers van het CBS.

Middelen die bedoeld zijn voor de bestrijding van insecten en mijten stegen echter met 14,9% ten opzichte van het jaar ervoor: 0,24 miljoen kilo. Een stijging is ook te zien in het gebruik voor onkruidbestrijding en loofdoding: daarvan is 3 miljoen kilo werkzame stof verkocht, 2,6% meer dan het jaar ervoor. Minder schimmelbestrijders verkocht De daling over het totaalbeeld is grotendeels te danken aan de verminderde verkoop van middelen voor ‘overige’ doelen. Ook de schimmelbestrijders vonden minder aftrek in 2018: een daling van 9,2%naar 4,3 miljoen kilo werkzame stof. Deze categorie maakt ook het grootste deel van het totaal aan verkopen van chemische middelen uit. Verkoop glyfosaat met ruim 16% gedaald Behalve deze algemene categorisering keek het CBS ook naar middelen die recent onder de aandacht liggen. Zo weet het statistiekbureau dat de verkoop van de herbicide glyfosaat met ruim 16% gedaald is naar 0,8 miljoen kilogram. Bij de andere herbiciden is er juist een stijging te zien met bijna 12 procent naar 2,2 miljoen kilogram werkzame stof.