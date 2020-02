Raketblad terug voor aaltjesbestrijding

Raketblad is weer beschikbaar als vanggewas voor aardappelcystenaaltjes. Dat meldt zaadbedrijf VanDinther Semo, die het zaad op de markt brengt.

In 2017 bleek dat er een voorraad raketblad was geïnfecteerd met het aardappelspindelknolviroïde, PSTVd. In 2019 is gestart met nieuw materiaal en dit jaar is er weer zaaizaad van raketblad beschikbaar dat 100% vrij is van PSTVd op zowel blad als zaad.

Actieve afname van 70%

Raketblad is resistent tegen alle voorkomende populaties van cystenaaltjes (G. pallida en G. rostochiensis) in Nederland. Uit proeven blijkt een actieve afname van de populatie van 70% door een teelt raketblad.

Hoge opbrengst effectieve organische stof

De teelt start half mei. Naast aaltjesbestrijding geeft het gewas een hoge opbrengst aan effectieve organische stof, wat gunstig is voor het bodemleven en de bodemstructuur.