Rabo: coronavirus maakt graanmarkt volatiel

Het coronavirus drukt de vraag naar agrarische grondstoffen. Dat duwt de prijzen voorlopig omlaag, stelt Rabobank in een rapport.

Ook blijft de volatiliteit hoog, met sterk schommelende prijzen. Deze situatie houdt aan zolang het coronavirus zich blijft verspreiden. “Als de paniek rond het coronavirus wat is afgenomen, dan verwachten we een herstel van de vraag”, schrijven de Rabo-analisten. Doordat de energieprijzen dalen als gevolg van het coronavirus, zakt ook de prijs van ethanol dat uit graan of suiker wordt gemaakt. Dit drukt nog eens extra op de graan- en suikerprijzen.

Veel vraag naar tarwe

Voor de langere termijn, als het coronavirus is bedwongen, voorziet Rabobank weer een stijging van de tarweprijs. Dat komt omdat er veel vraag is voor de export vanuit de EU en Oekraïne. Bij mais, sojabonen en suiker voorziet de bank ook op de langere termijn een prijsdruk door grote oogsten.