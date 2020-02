Pootgoedexport heeft beetje last van coronavirus

De pootaardappelsector heeft beperkt last van het gebrek aan koelcontainers.

Het meeste pootgoed dat wordt vervoerd in zogenoemde reefers is al afgeleverd.

Het tekort aan reefers is ontstaan door de verspreiding van het coronavirus. Daardoor ligt veel transport stil in China, waardoor reefers gevuld op de havenkades blijven staan. Daardoor zijn er veel minder lege reefers beschikbaar voor bijvoorbeeld de export van uien vanuit Nederland.

Volgens persbureau Reuters zijn inmiddels steeds meer arbeiders weer aan het werk gegaan in de havens van China. Daardoor komen langzaam weer containers beschikbaar voor de export van agrarische grondstoffen.

Als de ziekte 2 maanden eerder was uitgebroken, was het een groot probleem

Export afgerond

Ook pootaardappelen worden vaak in reefers vervoerd naar verre bestemmingen, zoals Egypte, Marokko, Saoedi-Arabië en naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. Maar deze export was al praktisch afgerond voordat er een gebrek kwam aan reefers, zegt directeur Gerard Backx van handelshuis HZPC. “Er is inderdaad een tekort aan reefer-containers als gevolg van het coronavirus. Maar de export naar de landen waar we deze containers voor gebruiken is een heel eind gebeurd. Als de ziekte 2 maanden eerder was uitgebroken, was het ook voor ons een heel groot probleem geworden.”

Exportseizoen overzee ligt achter ons

Agrico

Ook voor Agrico is er geen probleem ontstaan bij de export van pootaardappelen, zegt Wieger van der Werff, commercieel manager poot- en consumptieaardappelen. “Het exportseizoen overzee ligt achter ons. Alleen bij de export naar Saoedi-Arabië hadden we daar een beetje last van.”