Opnieuw groei in areaal tulpenbollen: plus 2,7%

Het areaal voorjaarsbloeiers is dit seizoen met 390 hectare gegroeid ten opzichte van het vorige seizoen, van 16.465 naar 16.854 hectare.

Dat blijkt uit de voorlopige statistiek voorjaarsbloeiers van de Bloembollenkeuringsdienst (BKD).

Tulpen is volgens die statistiek met 13.339 hectare veruit het grootste gewas in deze categorie; dit is een aandeel van 78,5% in de voorjaarsbloeiers.

Areaal tulpenbollen opnieuw gegroeid

Het oppervlakte tulpenbollen is dit seizoen opnieuw gegroeid, met bijna 350 hectare. Dat is een plus van 2,7%. Het tulpenbollenareaal stijgt zo jaar op jaar door, steeds met enkele honderden hectares. Die groei gaat gepaard met de jarenlange schaalvergroting in de sector.

Ook de afzetmarkt groeit gestaag door, vooral door de goede verkoop van de uit bollen gebroeide snijbloemen. Schaalvergroting en ketenverkorting (door zelf te broeien) bieden mogelijkheden om efficiënter te werken. Zo kan de sector investeren in verduurzaming van de werkwijze.

Hyacint en narcis groeien

Hyacint is met 1.328 hectare tweede in oppervlakte geworden (vorig jaar 1.244 hectare) en narcis met 1.312 hectare het derde voorjaarsbloeiende gewas (1.286 hectare vorig seizoen). Beide bloembollengewassen zijn gegroeid in oppervlakte. De andere gewassen zitten daar ver onder.