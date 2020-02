Spuit herkeuren na opbouw driftreductie-techniek

Een spuit moet opnieuw SKL-gekeurd worden als er driftreductietechniek (DRT-techniek) zoals Wingssprayer, luchtondersteuning, MagGrow of een veranderde dopafstand op de spuit wordt gebouwd.

Een spuit hoeft niet opnieuw SKL-gekeurd te worden als alleen een nieuwe set doppen of een druklogger op de spuit worden gemonteerd. Dat meldt Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL).

Alternatieven voor druklogger

Vanaf 1 januari 2019 is een drukregistratiesysteem (druklogger) op spuiten verplicht. 2019 was een gedoogjaar, vanaf 1 januari 2020 wordt er op gehandhaafd. Er zijn escapes om geen druklogger te hoeven monteren, zoals gebruik van dubbele teeltvrije zones, spuitdoppen die driftreducerend zijn bij 3 bar of meer, of montage van DRT-techniek. Dat is de reden dat veel telers nu DRT-techniek op hun spuit laten bouwen, een druklogger monteren of een nieuwe set doppen op hun spuit laten zetten.

Constructieve wijzigingen

Bij montage van DRT-techniek is dus wel een nieuwe keuring nodig. Als er constructieve wijzigingen aan de machine hebben plaatsgevonden, is de machine niet meer gelijk aan de uitvoering zoals deze is goedgekeurd en zoals vermeld is op het keuringsrapport. Deze wijzigingen kunnen ook invloed hebben op het goed functioneren van de machine, zodat de ‘oude’ keuring niet meer geldig is en de machine opnieuw zal moeten worden gekeurd.

Geen nieuwe keuring bij vervangen spuitdoppen

Er is geen nieuwe keuring nodig bij het vervangen van spuitdoppen. Dit kan wel invloed hebben op het functioneren van de machine, maar het is niet praktisch dat de machine opnieuw wordt gekeurd. De eigenaar kan aantonen dat de doppen na de keuringsdatum op de machine gekomen zijn via een pakbon of factuur. Het testen van de breedteverdeling bij de montage van nieuwe doppen is wel een goede zaak, maar is niet verplicht.

Montage drukregistratievoorziening

Ook bij de montage van een drukregistratievoorziening is er geen keuring nodig. Ook dit heeft geen invloed op het functioneren van de machine. In de voorschriften van de drukregistratie is ook opgenomen dat deze niet hoeft te worden gecertificeerd. De drukregistratie wordt bij de eerst volgende keuring beoordeeld.