Meer aardappelen op voorraad in België

De totale Belgische aardappelvoorraad werd begin februari geraamd op 2,4 miljoen ton aardappelen. Dat blijkt uit een inventarisatie uitgevoerd door PCA, Fiwap en Carah.

56% van de oogst bewaaraardappelen ligt nog in bewaring. Dat percentage ligt in lijn met het langjarig gemiddelde. In absolute getallen liggen begin februari juist meer aardappelen achter de planken dan in de voorgaande vijf seizoenen, namelijk 190.000 ton meer. Dat is een plus van 9% ten opzichte van het meerjarig gemiddelde. De huidige voorraad is de op een na grootste van de afgelopen vijf jaar. Alleen in februari 2018, het jaar van recordoogst 2017, lag de voorraad begin februari nog 15% hoger (2,81 miljoen ton).

Meer aardappelen per hectare, meer vrij verhandelbaar

Zo’n 820.000 ton aardappelen is nog niet verkocht en vrij verhandelbaar. Dat is 34% van de voorraad. Dit is exact gelijk aan het meerjarig gemiddelde. De hoeveelheid vrije en gecontracteerde aardappelen hangt sterk samen met de opbrengsten per hectare. Hogere opbrengsten zorgen voor meer vrije aardappelen. Na oogst 2018 met extreem lage opbrengsten was 19% vrij, terwijl na oogst 2017 het percentage vrij 44 was.

Het percentage gecontracteerd varieert dus ook, maar kwantitatief is het juist erg stabiel. Sinds 2016 bedraagt het contractvolume altijd om en nabij 1,5 miljoen ton, het neigt alleen iets positief en negatief mee met areaalschommelingen.

Traditioneel liggen meer vrije aardappelen in Vlaanderen (40% van de totale voorraad) dan in Wallonië (28%).

Tussen oogst en 1 februari werd 2,02 miljoen ton aardappelen afgeleverd. Dit is inclusief 0,35 miljoen ton vroege. Deze hoeveelheid verschilt weinig van het vijfjarig gemiddelde (2,08 miljoen ton)