McCain vergoedt extra kosten kiemremming

McCain betaalt een plus bovenop het vasteprijscontract voor frites om een deel van de extra kosten voor het wegvallen de kiemremmer chloorprofam te compenseren.

Het vasteprijscontract blijft tot aan 1 februari onveranderd ten opzichte van oogst 2019. In de leveringsmaand februari (vanaf week 6) tot aan juni compenseert McCain voor Fontanes in vergrotende trap tussen gemiddeld € 2 (februari) tot € 8,50 per ton (juni). Voor Innovator ligt de staffel hoger op gemiddeld € 4,50 (februari) tot € 14 per ton (juni).

De af-landprijzen heeft McCain gelijk gehouden. Alleen de premies voor de leveringsweken in juli en augustus zijn gemiddeld met € 7,50 per ton verlaagd. Voor Fontanes 40+ betaalt McCain af land € 102,50 per ton.

In week 13 komt de 40+ basisprijs plus een deel van de vergoeding voor de vervanging van chloorprofam voor Fontane uit op € 136,55 per ton. De basisprijs voor oogst 2019 in week 13 was € 132,60 (Fontane).

Zonder het wegvallen van de toelating op chloorprofam had ik geen wijzigingen doorgevoerd

Pieter jan Georgius, Senior Director Agriculture Continental Europe van McCain

“De verhoging van 15% van de basisprijs voor oogst 2019 was aanzienlijk. De dagmarkt is nu vrij neutraal ten opzichte van contract niveaus. Zonder het wegvallen van de toelating op chloorprofam had ik geen wijzigingen doorgevoerd,” zegt Pieter Jan Georgius, Senior Director Agriculture Continental Europe van McCain en verantwoordelijk voor de aardappelinkoop in West-Europa. “Maar net als iedereen hebben ook wij zitten rekenen en komt er een plus op vanaf het moment dat de extra kosten echt beginnen te lopen voor de telers.”

Meer voor Innovators

De compensatie voor Innovators ligt hoger dan voor Fontanes, omdat Innovator een belangrijk ras is voor McCain. Innovator is een in de bewaring gevoelig ras en blijft daardoor ook bij stressvolle omstandigheden zoals hitte en droogte soms achter in opbrengst, licht Georgius toe. Fontane is minder gevoelig en kan daarnaast over het algemeen wel bijgekocht worden.

Zorgen omtrent het wegvallen van chloorprofam heeft Georgius niet, maar de onzekerheid of telers hun aardappelen voldoende kiemvrij kunnen houden en of er een werkbare tijdelijke MRL-norm voor chloorprofam komt heeft Georgius wel. Het wegvallen van het middel chloorprofam is een gezamenlijk probleem voor de Europese aardappelsector.

Pootgoedkosten gelijk

De pootgoedkosten blijven voor oogst 2020 gemiddeld genomen gelijk. De hectare pootgoed kosten voor de standaard sortering 35/55 blijven gelijk, bij gebruik van fijner of grover pootgoed zal de hectareprijs voor het pootgoed wat lager zijn.