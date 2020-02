Marktbureau verwacht druk op tarweprijs in EU

Stratégie Grains verwacht later dit jaar een druk op de tarweprijzen in de EU. Ondanks de verwachting dat de EU dit jaar minder tarwe gaat produceren. Dat komt doordat in Rusland de wintertarwe er uitstekend bij staat en dus mogelijk veel tarwe gaat oogsten en exporteren. Rusland is de grootste concurrent van de EU op de grote afzetmarkten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Volgens het Franse marktbureau zijn de vooruitzichten voor de Europese tarweproductie niet geweldig. Door de natte herfst is immers minder wintertarwe gezaaid. Zomertarwe haalt lagere hectareopbrengsten. Stratégie Grains heeft de prognose voor de Europese oogst van zachte tarwe voor 2020 met 1,2 miljoen ton verlaagd naar 138,6 miljoen ton. Vorig jaar is 146 miljoen ton zachte tarwe van de Europese akkers gehaald. De EU is de grootste tarweproducent in de wereld. Russen oogsten naar verwachting dik 80 miljoen ton tarwe Desondanks verwacht Stratégie Grains druk op de tarweprijzen, met de kennis van nu. Want de vooruitzichten voor de Russische tarweoogst zijn uitstekend. Rusland heeft tot nu toe een zeer zachte winter gehad. De wintertarwe gaat dus goed ontwikkeld het groeiseizoen in en er is nauwelijks uitwintering. Stratégie Grains verwacht een tarweoogst in Rusland van 82 miljoen ton. Het Russische marktbureau Ikar schat op dit moment de tarweoogst voor dit jaar op 79,5 miljoen ton. SovEcon houdt het op 83 miljoen ton tot 87 miljoen ton tarwe. Vorig jaar oogstte Rusland 74 miljoen ton tarwe. Als Rusland goed gaat oogsten, is veel tarwe beschikbaar voor de export. Dat drukt de prijs op de Europese markt in de tweede helft van 2020, analyseert Stratégie Grains.