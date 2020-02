Lamb Weston / Meijer betaalt meer voor premiumrassen

Aardappelverwerker Lamb Weston / Meijer (LW/M) verhoogt het vasteprijscontract voor premiumrassen (Innovator, Lady Anna en Ivory Russet) over de hele linie met € 2,50 per ton voor oogst 2020. Daarbij wordt vanaf januari voor alle rassen een hogere bewaarvergoeding gegeven die het wegvallen van chloorprofam vergoedt. De bewaarpremie loopt op naar € 10 per ton aan het eind van het seizoen. LW/M betaalt voor Innovator in week 17 € 167,50 per ton.

Voor de standaardrassen (Fontane en Challenger) blijft de contractprijs gelijk aan die van vorig jaar. De contractprijs komt voor Fontane en Challenger met de bewaarvergoeding in week 17 op € 150 per ton. Dat is € 8 meer dan vorig jaar in dezelfde week. De strategie van LW/M om telers aardappelen lang te laten bewaren, wordt aangehouden. Langbewaarders kunnen eind juli € 28 per ton bovenop de bewaarvergoeding van 2019 ontvangen. De compensatie voor chloorprofam is € 10 en als telers geïnvesteerd hebben in mechanische koeling, komt er € 18 bij. Andere kiemremmers “Wij geloven dat je met bewaring een heel eind komt als je koeling hebt”, zegt Marc Verhooren, commercial potato manager HAFPAL bij Lamb Weston / Meijer. “In Oostenrijk werken we al vier jaar met de kiemremmer 1.4Sight. De opgedane kennis deelt de buitendienst met onze telers. Zo proberen we samen te werken aan hetzelfde doel: goede aardappelen.” Daarnaast wordt een strakke planning, met daarin de ruimte om te schakelen indien nodig, steeds belangrijker. Denk hierbij aan het indien nodig vervroegd ophalen van aardappelen om zo kwaliteitsproblemen voor te zijn. Hierin werken we altijd nauw samen met onze telers, zegt Verhooren. Zorg voor aardappelen Bij LW/M gaat men ervan uit dat telers, net zoals ieder seizoen, als een goede huisvader voor de aardappelen zorgen. In het kader van CIPC staat hierin dit jaar centraal dat we als keten gezamenlijk de maximale inspanning tonen om te voldoen aan toekomstige wetgeving. De pootgoedprijzen blijven voor de premiumrassen gelijk. Voor de standaardrassen Fontane en Challenger wordt de pootgoedprijs voor oogst 2020 iets hoger. Het aanbod pootgoed lijkt voldoende te zijn om de contracttelers te beleveren.