In 2020 nog weinig PlanetProof-bonen

In 2020 teelt nog maar een beperkte groep telers bonen onder het PlanetProof-keurmerk.

Dat zegt Jurriaan de Visser, manager GZP bij CZAV. Dat komt omdat HAK voor teeltjaar 2020 PlanetProof nog niet verplicht heeft gesteld en dit jaar worden de extra PlanetProof-kosten ook nog niet door HAK vergoed. De Visser denkt dat er in 2021 voldoende animo onder telers is de bonen onder het keurmerk te gaan telen. Afnemer HAK heeft aangekondigd vanaf 2021 alle peulvruchten die in Nederland geteeld worden onder PlanetProof-certificaat in te kopen. HAK zal hiervoor in 2021 een premie gaan betalen.

Inspanning belonen

HAK werkt met duurzame en lokaal geteelde producten en daarom vindt HAK dat deze inspanning voor PlanetProof-telers beloond moet worden. Door de extra inzet worden peulvruchten op een milieuvriendelijkere manier geteeld, waarbij bijvoorbeeld minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Ook andere factoren als biodiversiteit en vruchtbare bodem worden genomen in deze duurzamere teeltaanpak.

Extra vraag naar bonen in 2020

CZAV constateert een licht stijgende vraag naar bruine bonen, Red Kidneybonen en veldbonen. Dat meldt de coöperatie op haar website. De oorzaak kan CZAV nog niet goed duiden. Er wordt veel gesproken over de eiwittransitie en een toenemende consumptie door bonen, maar dat zijn veelal mooie woorden. Feit is dat de concrete vraag naar bonen licht stijgt. Voor telers die nog ruimte in hun bouwplan hebben, is er nog beperkte ruimte om deze gewassen in 2020 te telen, stelt CZAV. Bij normale opbrengsten liggen vooral de saldi van bruine bonen en Red Kidneybonen aanmerkelijk gunstiger dan die van zomertarwe en zomergerst.