HZPC verplaatst aardappelonderzoek naar Canada

HZPC gaat in 2021 veldproeven uitvoeren in Canada met aardappelen die zijn voortgekomen uit moderne veredelingstechnieken.

Het veredelingsbedrijf vindt dat moderne veredelingstechnieken, zoals gene-editing met Crispr-Cas, goed bruikbaar zijn om gewenste eigenschappen in aardappelen te verkrijgen. Maar in de Europese Unie vallen ook de nieuwe gene-editing technieken onder de regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen (GMO), na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in juli 2018.

Aardappelen testen in de open lucht

Het is HZPC-directeur Gerard Backx een doorn in het oog, zegt hij in een interview met Boerderij. “HZPC brengt geen aardappelen op de markt die door de wetgever als genetisch gemodificeerd (GMO) worden beschouwd. In de EU wordt een aardappel die door mutagenese bepaalde eigenschappen heeft gekregen, gezien als een GMO-gewas. Maar wij willen wel verder met moderne veredelingstechnieken. Die zijn goed bruikbaar om gewenste eigenschappen te realiseren in aardappelen, zoals meervoudige resistentie tegen phytophthora.”

HZPC wil die aardappelen testen in veldproeven in de open lucht. Backx: “Maar dat kan niet in de EU. Daarom gaan wij in 2021 deze aardappelen testen in Canada. We hebben al een kantoor, een laboratorium en faciliteiten voor de productie van miniknollen op Prince Edward Island in Canada.”

Hoop op Brusselse koerswijziging

HZPC komt alleen terug op dit voornemen als de EU de regels voor genetische modificatie zo aanpast dat een gene-editing techniek als Crispr-Cas niet langer onder de verouderde GMO-regels valt. Backx heeft hoop dat Brussel de koers wijzigt. “De EU zal een keer deze technieken moeten accepteren. De rest van de wereld is hier volop mee bezig en doet er zijn voordeel mee. Als veredelaars in de VS en Canada aardappelen kweken die volledig resistent zijn tegen phytophthora, dan zullen zij de pootgoedmarkten in Afrika en Azië langzaam van Europa overnemen. Bovendien is een aardappel die voortkomt uit een gene-editing techniek niet te onderscheiden van een aardappel die is gekweekt via klassieke veredeling.”

Het verplaatsen van veldproeven met aardappelen betekent niet dat HZPC de veredeling ook verhuist naar Canada. Volgens Backx blijft HZPC het veredelingswerk doen in Metslawier.

Moderne gene-editing technieken zoals Crispr-Cas maken de veredeling efficiënter en sneller. Met deze technieken kan het genoom van planten worden veranderd zonder DNA van buiten in te brengen. Zo kunnen gericht genen worden uitgezet om bepaalde eigenschappen te versterken of juist te verzwakken. Dat werkt veel nauwkeuriger en sneller dan klassieke veredeling of de oudere gene-editing technieken.