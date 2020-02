Groenbemesters na zachte winter tijdig verkleinen

Bewerken van groenbemesters vraagt dit voorjaar extra aandacht.

Door de zachte winter zijn groenbemesters niet afgevroren en zit er nog veel leven in. DSV zaden, leverancier van groenbemesterzaden, adviseert om op tijd groenbemesters te klepelen of te snijden. Bij bijvoorbeeld Tillage rammenas dat een dikke wortel vormt is het belangrijk dat de kop goed afgesneden wordt zodat de wortel niet meer uitloopt en weg kan rotten. Hierdoor ontstaat lucht in de bodem waardoor deze in het voorjaar sneller opwarmt. Andere gewassen kunnen volgens DSV-zaden worden geklepeld, daarbij is het advies om het gewas niet te fijn te maken. Na het klepelen blijven de groenbemesterresten een tijdje liggen om te verteren. Belangrijk is dat het materiaal goed in contact staat met de bodem. Het bodemleven is dan goed in staat om restmateriaal onder te werken.

NKG-syteem

Met name in een NKG-systeem zijn veel wormen aanwezig in de bodem. Deze trekken de groene resten naar beneden waar het verder wordt verteerd. Bij direct onderwerken van de natte massa bestaat de kans op zuurstofloze omstandigheden in de bouwvoor waarin de groenbemester slecht verteerd en gewaswortels niet willen groeien.