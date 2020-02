Geen bruine aardappelen met Crispr-Cas

Aardappelen kunnen bestand worden gemaakt tegen bruinverkleuring met behulp van de gentechniek Crispr-Cas.

Wetenschappers uit Argentinië en Zweden zijn erin geslaagd het genoom van een aardappel zo te bewerken dat de knollen die daaruit voortkomen geen enzymatische bruinverkleuring vertonen. Hun onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Plant Science.

Bruinverkleuring in aardappel met 73% afgenomen

Wanneer aardappelen, bananen, appels en dergelijke worden bloot gesteld aan zuurstof verkleuren ze bruin. Dat doen de polyfenoloxidasen, de enzymen die in dit voedsel zitten. Dit gaat ten koste van de smaak, de voedingswaarde en het uiterlijk. In de aardappel wordt de bruinverkleuring veroorzaakt door een aantal genen. Met behulp van Crisp-Cas zijn de genen zo bewerkt dat de bruinverkleuring met 73% afnam vergeleken met onbewerkte aardappelen.

Dure en tijdrovende toelatingsprocedures

Het onderzoek is uitgevoerd met Desirée-aardappelen, schrijven de onderzoekers. “Deze techniek biedt voordelen voor de boer, de aardappelverwerkende industrie en uiteindelijk de consument.”

Crispr-Cas is een techniek om genen van planten, dieren en mensen minimaal te veranderen (gene editing), zodat bepaalde eigenschappen worden veranderd. In juli 2018 besliste het Europese Hof van Justitie dat nieuwe gen editing technieken zoals Crispr-Cas, vallen onder de bestaande EU-regels voor genetische modificatie. Die dateren uit 2001 en toen bestond Crispr-Cas nog niet. Daardoor gelden voor producten die voortkomen uit Crispr-Cas dure en tijdrovende toelatingsprocedures.