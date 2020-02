FAO: wereldproductie aardappelen stagneert

De wereld produceerde in 2018 minder aardappelen dan in 2017, volgens cijfers van de FAO.

De aardappelproductie steeg weer in 2019 maar de stijging is waarschijnlijk niet genoeg om de daling van 2018 te compenseren, meldt het World Potato Congress.

17,6 miljoen hectare aardappelen

Volgens de wereldvoedselorganisatie FAO werd 17,6 miljoen hectare aardappelen geteeld in de wereld in 2018. Dat is 0,3% minder dan in 2017. Het areaal was goed voor een productie van 368 miljoen ton aardappelen. Dat is 1,5% minder dan in 2017. Maar het is nog altijd de twee na hoogste wereldproductie ooit. Alleen in 2017 (374 miljoen ton) en in 2014 (370 miljoen ton) is meer geoogst.

China aardappelland nummer 1

China blijft met afstand aardappelland nummer 1 met een productie in 2018 van 90 miljoen ton, volgens de FAO. Daarna volgt India met 49 miljoen ton. Beide landen zijn goed voor 38% van de wereldwijde aardappelproductie. Nederland staat op de tiende plaats met een productie van 6 miljoen ton. België staat op plaats 24, maar dat land produceert weinig poot- en zetmeelaardappelen in tegenstelling tot Nederland.

Minder productie Rusland

Rusland was jarenlang de derde producent met een oogst van rond de 30 miljoen ton. Maar dat land produceert steeds minder aardappelen, met in 2018 een oogst van 22 miljoen ton. Oekraïne passeerde Rusland in 2017 voor het eerst als aardappelproducent en heeft die voorsprong in 2018 verder uitgebouwd, volgens de cijfers van de FAO. De Verenigde Staten zijn al jarenlang de nummer vijf met een productie van 21 miljoen ton in 2018.