Cosun verwacht beter resultaat in 2020

Cosun verwacht dat 2020 een beter financieel jaar wordt dan 2019.

Of dat leidt tot een hogere bietenprijs voor oogst 2020 wil Cosun niet garanderen. “Maar de bietenprijs blijft naar onze verwachting minstens stabiel”, zei directievoorzitter Albert Markusse gisteren bij de presentatie van de voorlopige jaarcijfers over 2019. “Cosun verbetert dit jaar de financiële resultaten omdat Suiker Unie de suiker tegen hogere prijzen kon verkopen. De suikerprijs stijgt verder. Er is dit seizoen een tekort aan suiker in de wereld. En het bietenareaal krimpt zeker 3% in de EU. Dat drukt de suikerproductie. Daarom verwachten we een verdere stijging van de financiële resultaten in 2021. Daar staat wel tegenover dat het resultaat van aardappelverwerker Aviko naar een normaler niveau zakt. Aviko behaalde in 2019 het beste bedrijfsresultaat ooit. Cosun heeft een gezonde financiële basis om verder te groeien.”

Onzekerheden

Er zitten wel onzekerheden in deze verwachtingen, zegt Markusse. “De economische groei neemt af. Het coronavirus speelt ons parten bij de activiteiten van Aviko in China. Ook onzeker is de uitkomst van de onderhandelingen dit jaar over de brexit. Er is nog steeds kans op een harde brexit. Dat treft Cosun bij de export van aardappelproducten en suiker naar het Verenigd Koninkrijk.”