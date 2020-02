Cosun boekt fors hogere winst in 2019

Coöperatie Cosun boekte vorig jaar een nettoresultaat van € 20 miljoen.

In 2018 hield de bietentelerscoöperatie € 1 miljoen over onder de streep. Dat was toen het laagste nettoresultaat ooit voor Cosun. Maar ook het nettoresultaat over 2019 is het één na laagste in zeker 15 jaar.

Suiker Unie kampt met lage suikerprijs

Het dochterbedrijf Suiker Unie heeft veel last van de lage suikerprijs. In 2018 draaide Suiker Unie voor het eerst in de geschiedenis met verlies. Ook in 2019 werd nog een klein verlies geleden, maar veel minder dan in 2018.

Moeilijke jaren voor Cosun

Cosun heeft daardoor twee moeilijke jaren achter de rug, zei directievoorzitter Albert Markusse donderdag bij de presentatie van de voorlopige jaarcijfers. “Gelukkig heeft aardappelverwerker Aviko het beste bedrijfsresultaat ooit geboekt. Aviko profiteert van de stijgende vraag naar aardappelproducten in de wereld. Daarnaast trokken de suikerprijzen in de loop van 2019 aan. Daar kon Suiker Unie in de tweede helft van 2019 van profiteren. Ook onze businessgroepen Duynie en Sensus boekten een hogere winst. Daardoor heeft Cosun het nettoresultaat sterk verbeterd ten opzichte van 2018.”

Vijf dochterbedrijven

De coöperatie heeft vijf dochterbedrijven. Suiker Unie, aardappelverwerker Aviko, voer- en petfoodproducent Duynie, inulineproducent Sensus en SVZ, dat groenten- en fruitingrediënten produceert. SVZ draaide vorig jaar met verlies, zegt Markusse. “De oogsten vielen tegen en SVZ moest tegen hogere prijzen grondstoffen inkopen. Terwijl het prijsniveau op de afzetmarkten niet meebewoog. Dat geeft druk op de marge. Ook had SVZ productieproblemen in de Verenigde Staten. Cosun gaat bij SVZ de organisatie en productie verbeteren en vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen.”

Omzet Cosun gelijk aan 2018

De omzet van Cosun bleef precies gelijk aan die in 2018, namelijk € 2.046 miljoen. Het bedrijfsresultaat steeg van € 17 miljoen in 2018 naar € 64 miljoen in 2019. De coöperatie keert € 39 miljoen uit als ledentoeslag bovenop de basisbietenprijs die de leden ontvangen. In 2018 ging € 14 miljoen naar de ledentoeslag, de laagste toeslag in zeker 10 jaar.