Bestellingen uienzaad stagneren door slecht weer

Het bestellen van uienzaad voor de teelt van 2020 is al enkele weken gestagneerd, waarschijnlijk door het slechte weer. Dat zeggen vertegenwoordigers van zaadbedrijven.

De verwachting is een stabiel tot licht groeiend areaal. “Als je naar buiten kijkt, krijg je niet zo’n zin om zaad te bestellen”, zegt André Boot van Hazera begripvol. Feit is dat er wat twijfel heerst over de bouwplaninvulling. “Het zaaien van zomergranen wordt intussen ook krap door de constante nattigheid. Dan kunnen uien weer in beeld komen als alternatief.”

Zaadverkoop is nu rustig

Bij De Groot en Slot verliep de zaadverkoop vlot, tot twee weken geleden. Het is nu bijzonder rustig, zegt verkoopmanager Jaap Jonker. “Onze verkopen zitten op ongeveer 90%. Twijfelaars kijken naar buiten en zien water op het land staan. Moeten daar uien groeien? Je kunt nog even wachten. Er is nooit een tekort aan zaad.”

Ook in Zeeland neemt de uienteelt af

Boot en Jonker verwachten grofweg een krimp in het Zuiden (vooral in Zeeuws-Vlaanderen) en groei in het Noordoosten. “In Limburg stoppen telers die het een aantal jaren hebben geprobeerd, maar niet tevreden zijn over het teeltrendement”, weet Jonker. “Ook in Zeeland neemt de uienteelt af.” In beide regio’s speelt vochtvoorziening een rol. Opmerkelijk is de krimp die Jonker in Noord-Holland voorziet. “Daar gaan wat meer plantuien naartoe om de teelt te vervroegen. De oude oogst is aan slijtage onderhevig, dus in vroegheid is waarschijnlijk winst te behalen. Ook met vroege zaaiuien.”

Areaalprognoses lastig te maken

Een extreem vroeg seizoen wordt het gezien de weersomstandigheden en -verwachtingen niet. Maar, zegt Boot, het land kan vlot opdrogen. “Mooi weer en een goeie wind kunnen veel doen. Op het laatst zal een aantal akkerbouwers toch weer voor uien kiezen. Dat maakt het lastig om een areaalprognose te doen.”