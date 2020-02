Beperk de kaliumgift in cichorei

Cichoreiverwerker Sensus en onderzoeksinstituut IRS adviseren om de kaligift in cichorei te beperken.

Uit drie jaar onderzoek door het IRS bleek dat ondanks een lage kaliumvoorraad in de bodem in geen enkel jaar significante hogere inuline-opbrengsten zijn behaald na een kaliumbemesting.

Cichorei is in staat om veel kalium op te nemen. Bij een gemiddelde wortelopbrengst wordt zo’n 200 tot 250 kilo K 2 O per hectare afgevoerd. Uit dit onderzoek kwam duidelijk naar voren dat wanneer de kaliumgift verhoogd werd, het kaliumgehalte in de plant evenredig toenam. Hierdoor wordt bij een verhoogde gift uiteindelijk meer kalium afgevoerd van het perceel, zonder dat dit heeft bijgedragen aan een hogere inuline-opbrengst.

Ongewenst element

Bovendien is kalium tijdens de verwerking van cichorei een ongewenst element. Kalium wordt, net zoals andere zouten in de cichoreiwortel, tijdens het verwerkingsproces afgescheiden. Hoe hoger het gehalte hoe meer inspanning het verwijderen vraagt.

Op basis van het onderzoek geldt het advies om terughoudend te zijn met een kaliumbemesting in cichorei. Indien dierlijke mest wordt toegepast voor de teelt van cichorei, zal hoe dan ook een hoeveelheid kalium worden aangevoerd. In andere gevallen raadt Sensus aan om de kaliumbemesting toe te passen voor een ander gewas, zodat de kaliumafvoer door cichorei in bouwplanverband alsnog wordt gecompenseerd.