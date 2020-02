België stopt in 2021 definitief met neonicotinoïden

De bietentelers in België krijgen in 2021 geen ontheffing meer voor het toepassen van neonicotinoïden in bietenzaad.

Dat meldt Het Laatste Nieuws (HLN) op basis van een tweet van Denis Ducarme, de Belgische minister van Landbouw. België maakte in 2019 een uitzondering voor bietenzaad wat betreft het Europese verbod op neonicotinoïden. De uitzondering geldt ook weer voor dit jaar. Dit is voor het laatst, stelt Ducarme.

Sinds eind 2018 mogen in de EU 3 neonicotinoïden niet meer in de buitenlucht worden toegepast omdat ze schadelijk zijn voor insecten. Een aantal lidstaten geven hun telers een derogatie op dat verbod, waaronder België en Polen. In België hadden milieuorganisaties bezwaar gemaakt tegen de uitzondering. Volgens HLN oordeelde de raad van state in België dat de derogatie wel is geoorloofd.

De voorwaarden voor de derogatie in België blijven hetzelfde als in 2019. De bietensector in België had gevraagd om versoepeling van de voorwaarden, maar dat heeft Ducarme niet gehonoreerd.

Geen ontheffing in Nederland

Nederland geeft die ontheffing niet. Nederlandse telers mogen dus geen bietenzaad uit België gebruiken waar de insecticiden in zijn verwerkt. Suiker Unie verwerkt ook bieten voor de Belgische suikerfabrikant Iscal. Die bieten mogen ook niet zijn geteeld uit behandeld zaad.