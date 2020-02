Aardappelexport januari vooral naar België

De Nederlandse aardappelexporteurs hebben in januari bijna 75.000 ton aardappelen in het buitenland afgezet. Dat is ruim 10.000 ton minder dan in december.

Normaal gesproken gaat daarvan het leeuwendeel naar België, zo ook nu. België nam 39.400 ton af. Dat is relatief veel, te weten 53% van het totaal.

Over de totale export in dit aardappelseizoen is 47% richting België gegaan. Vorig jaar was het over dezelfde periode 59%, maar dat valt toe te schrijven aan de grote schaarste aan consumptieaardappelen in België. In heel het noordwesten van de EU was de aardappeloogst van vorig seizoen erg matig, maar in België was de opbrengst wel het slechtst.

Overzee weinig afzet

Buiten België was in januari de rest van de EU (vooral Duitsland en Frankrijk) goed voor afname van 29% van de totale export. Duitsland is dit seizoen tot nog toe goed voor 12,5% van de Nederlandse export. Overzee wordt vrij weinig afgezet door Nederland. Afrika nam in januari 10% af en Amerika en Azië samen 7%.