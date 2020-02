ABN Amro: akkerbouwer heeft meer geld op de bank

Akkerbouwers hadden eind 2019 meer geld op de rekening-courant dan eind 2018. De liquiditeit is licht toegenomen, constateert ABN Amro.

De akkerbouwer had 31 december 2019 gemiddeld € 46.500 op de bankrekening. Dat is € 7.000 meer dan eind 2018.

De waardestijging van de rekening-courant is echter wel kleiner dan in 2018. In dat droge jaar nam deze waarde toe met € 16.000, meldt Jan de Ruyter, sectorbankier Plantaardige Sectoren bij ABN Amro. “Over 2019 steeg de kaspositie met € 7.000. Dat is gemiddeld ongeveer € 80 per hectare.”

Hogere prijzen vrije producten in 2018 vanwege droogte

De droogte in 2018 zorgde voor een schaarste aan producten. Dat betekende hogere prijzen voor de vrije producten. De inkomens waren in 2018 gemiddeld dan ook hoger dan in voorgaande jaren. De Ruyter: “Daardoor konden de akkerbouwers meer investeren dan in 2018. Er zijn echter grote regionale verschillen door grondsoort, waterhuishouding, verzilting en beregeningsmogelijkheden.”

ABN Amro berekent dat de akkerbouwers in 2019 gemiddeld € 770.000 kregen bijgeschreven op hun rekening-courant. De Ruyter: “Dat is meer dan in 2018. Er is vorig jaar € 760.000 afgeschreven. Dat is veel hoger dan in 2018. Oogstjaar 2018 leidde tot gemiddeld hoge inkomens, waardoor in 2019 er ruimte was voor investeringen. Door de investeringen namen de uitgaven vorig jaar toe.”

Prijsvorming voor 2020 moeilijk te voorspellen

Het is volgens De Ruyter moeilijk te voorspellen hoe 2020 zal verlopen voor de akkerbouwers. “Het nieuwe jaar is begonnen met lagere marktprijzen dan in 2019. Voor veel akkerbouwbedrijven zijn fritesaardappelen het belangrijkste gewas. De prijsvorming is moeilijk in te schatten door geopolitieke ontwikkelingen, zoals handelsconflicten en het coronavirus.”

“Daarnaast kunnen telers hogere kosten niet altijd doorberekenen, zoals hogere kosten voor bewaring door het wegvallen van kiemremmers en door hogere duurzaamheidseisen.”