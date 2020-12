Wereldwijd veel vraag naar Nederlandse uien

In juli tot en met eind november zijn 11% meer uien afgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Dankzij een goede wereldwijde vraag kunnen Nederlandse exporteurs de uien het eerste gedeelte van dit exportseizoen goed kwijt. Er zijn dit seizoen tot en met week 48 ruim 666.000 ton uien in 120 verschillende landen afgezet.

11% meer uien afgezet

Zo zijn in juli tot en met eind november 11% meer uien afgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. De Nederlandse uien vliegen figuurlijk gezien de wereld over. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis.

Exportmarkten

Belangrijke afnemers zijn dit seizoen Ivoorkust (77.367 ton), Groot-Brittannië (38.690 ton), maar ook de Filipijnen zijn door het Indiase exportverbod goed aan de markt met 29.764 ton. Ter vergelijking: de voorgaande twee seizoenen nam het land tot en met november ruim 10.000 ton uien af.