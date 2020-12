Suikerpercentage bieten lager bij meer tarra

Het suikergehalte loopt iets terug in de bietencampagne van Cosun Beet Company; vorige week werd een gemiddelde van 16,2% geregistreerd.

De week ervoor zat het op 16,5%. Het percentage tarra nam toe van 12,4% naar 12,8%. Ruim tweederde van de suikerbietenoogst is inmiddels de fabriek in gegaan, laat de bietenverwerker weten. De verwachting is dat de campagne tot de laatste week van januari duurt en dat de Groningse fabriek Vierverlaten een paar dagen eerder klaar is dan Dinteloord. Dat komt door de storing waarmee de Brabantse fabriek te kampen had.

Late campagnestart

Afgelopen maandag stond nog 12% van de suikerbieten in de grond. Dat is relatief veel, wat komt door de late campagnestart om de oogst nog wat te laten groeien. Deze week zal het grootste deel hiervan worden gerooid.