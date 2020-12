Ruimere PlanetProof-norm voor bruine bonen

De norm voor de hoeveelheid actieve stof die in de teelt van PlanetProof bruine bonen gebruikt mag worden, is verruimd.

De norm voor de hoeveelheid actieve stof die in de teelt van PlanetProof-bruine bonen gebruikt mag worden, is verruimd. Coöperatie CZAV heeft bij de Stichting Milieukeur (SMK), de houder van het On the way to Planet Proof-schema, het verzoek ingediend om de actieve stofnorm van bruine bonen te verruimen. Deze is voor teeltjaar 2021 verruimd van 2,0 naar 2,5 kilo per hectare.

Teeltschema‘s

Het verzoek is ingediend op basis van teeltschema’s die door telers en adviseurs zijn opgesteld. Naast de hoeveelheid actieve stof is ook gekeken naar het totaal aan milieubelastingspunten (mbp).

HAK

Deze verruiming betekent dat er nu bruine bonen onder het PlanetProof-label geteeld kunnen worden en op de markt komen. HAK brengt met ingang van oogst 2021 alleen nog bruine bonen onder het PlanetProof-label op de markt.