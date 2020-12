Nieuwe voorzitter CZAV

Dik Kruijthoff is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen en ledenraad van CZAV u.a.

Hij volgt Johan Klompe die zestien jaar in de raad zat. Kruijthoff (48) is sinds 2018 lid van de Raad van Commissarissen. Hij is vennoot in het akkerbouwbedrijf Novifarm in de Hoeksche Waard. Daarnaast heeft hij ruime ervaring opgedaan in het bedrijfsleven in onder andere de bancaire sector en groothandel in meststoffen.

De benoeming vond plaats tijdens de ledenraadsvergadering van CZAV op 8 december 2020.