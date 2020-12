Nieuwe kiemremmer op basis van mosterdzaad

Het Canadese bedrijf MustGrow Biologics produceert een kiemremmer op basis van mosterdzaad.

MustGrow heeft een licentie gekregen van de Amerikaanse universiteit van Idaho dat in maart 2020 een patent kreeg op het middel. Volgens MustGrow kan het nieuwe middel chloorprofam vervangen, dat sinds oktober dit jaar niet meer gebruikt mag worden in de EU.

Kieming van aardappelen en groenten

Mosterdzaad bevat de actieve stof allylisothiocyanaat (AITC) dat kieming van aardappelen, maar ook van groenten, tegen gaat. MustGrow schat de Europese afzetmarkt voor kiemremmers op $ 64 miljoen (€ 53 miljoen). Wereldwijd is dat meer dan $ 100 miljoen (€ 82 miljoen). MustGrow is gespecialiseerd in het ontwikkelen en op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen op natuurlijke basis.

Meerdere natuurlijke kiemremmers

Er zijn in de EU meerdere natuurlijke kiemremmers beschikbaar voor aardappelen. 1,4Sight heeft als actieve stof 1,4 dimethylnaftaleen. De stof komt van nature voor in de aardappel, maar wordt synthetisch geproduceerd als kiemremmer. Biox-M is een kiemremmer op basis van groene muntolie. Argos werkt op basis van sinaasappelolie.