NAV blij met bescherming tegen Waddenagenda

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is blij met de dinsdag 8 december door het parlement aangenomen motie die de akkerbouw beschermt tegen de Waddenagenda.

”De motie beschermt de akkerbouw en in het bijzonder de pootgoedsector in de noordelijke kleischil tegen verregaande plannen met het Waddengebied”, meldt de NAV. “De concept-tekst van de Agenda voor het Waddengebied 2050 moet worden aangepast, zodat de akkerbouw in het gebied is geborgd.” Ook moet een impactanalyse worden gemaakt voor de akkerbouw, voor publicatie van de definitieve tekst van de Waddenagenda. Dat dient samen met de sector te gebeuren.