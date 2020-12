Mancozeb definitief verboden

De schimmelbestrijder mancozeb wordt definitief op de Europese markt verboden. Europees Commissaris Stella Kyriakides heeft dat maandag bekendgemaakt.

Haar besluit volgt op een eerdere beslissing van het Permanent Comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff). Kyriakides zei maandag dat de bescherming van de burger en het milieu tegen gevaarlijke chemicaliën een prioriteit is voor de Europese Commissie. Zij wil de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw verminderen. “We kunnen niet accepteren dat bestrijdingsmiddelen in de EU worden gebruikt, die schadelijk zijn voor onze gezondheid.”

Schadelijke effecten bij voortplanting

Zij dringt er bij de lidstaten op aan nu met spoed alle toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen met mancozeb van de markt te halen. Mancozeb kan schadelijke effecten hebben bij voortplanting, zo is gebleken bij tests op proefdieren. Daarnaast heeft het middel mogelijk hormoonverstorende effecten op de mens. Het middel kan risico’s opleveren voor vogels, zoogdieren, insecten en andere geleedpotigen, en het bodemleven.